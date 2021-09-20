МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости готовиться к поэтапному сокращению использованию нефти и газа, развивать альтернативную энергетику. Мишустин заявил о готовности документов для программы газификации

"Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования традиционных видов топлива: нефти, газа, угля. Повышать энергоэффективность. Развивать альтернативную энергетику. Строить соответствующую инфраструктуру", — сказал он на совещании с вице-премьерами.

Мишустин отметил, что мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, "и это уже новая реальность".

Премьер-министр также заявил, что правительство готовит сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу, курировать вопросы декарбонизации в кабмине будет первый вице-премьер Андрей Белоусов.

На совещании с вице-премьерами он обозначил как важную тему вызовы, связанные с изменением климата, указав, что президент РФ в своем послании парламенту обратил на это особое внимание. Мировая экономика нацелена на постепенный переход к низкоуглеродной энергетике, и России нужно готовиться к поэтапному сокращению использованию нефти, газа и угля, развивать альтернативную энергетику, отметил Мишустин.

"До конца года должен быть разработан и утвержден сводный план действий по адаптации российской экономики к глобальному энергетическому переходу. Все соответствующие поручения подписаны, по ключевым направлениям подготовки экономики к условиям низкоуглеродного развития в правительстве будут созданы специальные рабочие группы. Курировать их будут вице-премьеры, общую координацию будет осуществлять первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов", — сказал премьер.