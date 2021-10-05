МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. ESG и "зеленая трансформация" являются крупнейшими политическими ставками в истории, основными последствиями которых будут инфляция и еще более низкие реальные процентные ставки, говорится в прогнозе Saxo Bank на четвертый квартал 2021 года, который есть в распоряжении РИА Новости. Saxo Bank предупредил о рисках для России

"ESG и "зеленая трансформация" – это самая крупная политическая ставка в истории, и его основными последствиями будут инфляция и еще более низкие реальные ставки", — считают эксперты.

"Инфляция в этом случае будет функцией материального мира, не способного обеспечить предложение относительно количества денег и спроса, а отрицательные реальные ставки говорят нам, что будущее – это время слабого реального роста за счет слабого роста производительности", — пояснили они. В сообщении подчеркнули, что это необходимо принять и понять инвесторам и действовать соответственно.

"Есть два основных класса активов, которые хорошо себя чувствуют в таком режиме: активы, санкционированные правительством, и активы с установлением цены. Это означает, что "зеленые" и, по иронии судьбы, сырьевые товары имеют наилучшие шансы на получение долгосрочной избыточной прибыли", — подчеркнули в прогнозе.

При этом главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен отметил, что продвижение ESG и связанные с ним усилия по "зеленой трансформации" имеют настолько большой политический капитал, что неудача в отношении этих направлений просто невозможна.

Кроме того, по мнению аналитиков Saxo Bank, глобальный переход к безуглеродному обществу, скорее всего, не приведет к более высокому росту производительности и ВВП в долгосрочной перспективе. Saxo Bank: Банк России подаст сигнал рынку, подняв ключевую ставку

"Нынешнюю общественную стагнацию будет сложно преодолеть. На наш взгляд, на данном этапе нет никаких признаков того, что глобальный переход к безуглеродному обществу приведет к более высокому росту производительности и ВВП в долгосрочной перспективе", — считают эксперты.

Глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank Кристофер Дембик в свою очередь подчеркивает, что стихийные бедствия, обрушившиеся на мир в 2020 году, послужили тревожным сигналом для правительств и частного сектора о срочной необходимости борьбы с изменением климата и ускорения перехода к безуглеродному миру.

"Компании вложили огромные средства в сокращение выбросов углекислого газа. Правительства направили миллиарды на стимулирование инвестиций в "зеленую" энергию. Но нет никаких признаков того, что это приведет к гораздо более высокому среднему росту и производительности, чем до пандемии", — отметил он.

"Преобладание отрицательных реальных процентных ставок указывает на то, что декарбонизация и экологичное инвестирование вряд ли улучшат производительность и, следовательно, экономический рост, по крайней мере, в краткосрочной и среднесрочной перспективе", — пояснил Дембик.