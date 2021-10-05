МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Истерику и неразбериху на рынке углеводородов можно наблюдать в Европе, нужно плавно переходить к альтернативным источникам энергии, заявил президент России Владимир Путин. Путин заявил, что рынок труда в России восстановился после пандемии

"Видите, что в Европе происходит: там истерика и какая-то неразбериха на рынках. Почему? Да потому что никто серьезно к этому не относится, кто-то спекулирует на проблемах климатических изменений, кто-то недооценивает чего-то, кто-то начинает сокращать инвестиции в добывающие отрасли. Плавный переход должен быть, плавный. И у нашей страны есть точно совершенно все возможности, чтобы избежать подобных ошибок", — сказал Путин на совещании с членами кабмина.

"Мы видим, к чему приводят определенные несбалансированные решения, несбалансированное развитие и резкие шараханья. Сегодня, как я уже сказал, это хорошо видно на энергорынке Европы", — добавил президент.

Президент заявил, что нельзя слепо внедрять стандартные схемы по снижению выбросов, нужны только те, которые имеют наилучший эффект.

"Особое внимание хочу обратить на способы сокращения объемов… парниковых газов. Вариантов здесь множество. Нам не нужно слепо там какие-то устоявшиеся, внедрять у себя стандартные схемы. Нужны те, чей совокупный экономический эффект на каждую сокращенную тонну выбросов будет наиболее значимым", — сказал президент на совещании с правительством РФ.

Путин подчеркнул необходимость наращивания темпов реализации проектов строительства АЭС и ГЭС, в том числе используя приливы и отливы.

"Доля энергии от АЭС, гидроэлектростанций, ветряных и солнечных электростанций превышает у нас 37%, и такими конкурентными технологическими преимуществами надо, безусловно, воспользоваться, наращивать темпы реализации проектов в атомной энергетике, активно развивать малый ГЭС, возможности приливов, отливов сейчас в мире активно обсуждаются, и у нас есть над чем работать, у нас есть абсолютно точно конкурентные преимущества", — сказа Путин на совещании с членами кабмина.