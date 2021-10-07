БРЮССЕЛЬ, 7 окт — ПРАЙМ. Евросоюзу необходимо ускорить климатические реформы, чтобы стать более независимым в энергетической сфере, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на конференции в четверг. В Минэнерго прокомментировали прогноз цен на газ

"Мы должны ускорить нашу "Зеленую сделку", чтобы стать более независимыми в энергетической сфере", — заявила она.

Так называемая "Зелёная сделка" — это проект Еврокомиссии по перестройке Евросоюза таким образом, чтобы он оказывал меньше негативного влияния на окружающую среду.

Власти ЕС ранее договорились о том, что к середине века регион должен стать климатически нейтральным — когда итоговый объем выбросов парниковых газов в атмосферу должен стать нулевым. Климатическая нейтральность может быть достигнута за счет сокращения выбросов и применения технологий улавливания и хранения вредных газов.

Переход к климатической нейтральности потребует перестройки производства и потребления энергии, серьезного сокращения выбросов парниковых газов различными отраслями экономики, снижения использования ископаемых видов топлива и роста потребления возобновляемой энергии, а также триллионов евро инвестиций.