МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Чистая энергетика в России демонстрирует стремительное развитие, уже к 2035 году доля ВИЭ в энергобалансе страны может увеличиться в 5 раз, до 5-6% от общей выработки электроэнергии в стране, рассказал РИА Новости директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Алексей Жихарев. Лондон подозревает Россию в преднамеренном ограничении поставок газа в ЕС

"Сектор "зеленой" энергетики России с учетом тенденции снижения углеродоемкости мировой экономики демонстрирует стремительное развитие. Несмотря на то, что доля возобновляемой энергетики в энергобалансе составляет менее 1%, созданный с нуля в 2013 году промышленный кластер имеет большое значение для регионов и страны в целом. И сейчас этому направлению уделяется большое внимание в рамках инициативы социально-экономического развития России "Чистая энергетика"", — считает эксперт.

Жихарев отметил, что к 2025 году общий объем установленной мощности объектов ВИЭ-генерации на оптовом рынке России составит около 5,4 ГВт, а с учетом проектов на розничных рынках превысит 6,5 ГВт. Он также обратил внимание, что ранее АРВЭ прогнозировала, что к 2035 году будет введено не более 12 ГВт по программам ДПМ (программы поддержки "зеленой" энергетики), однако теперь прогноз составляет 16 ГВт.

"Таким образом, к 2035 году доля ВИЭ в энергобалансе может увеличиться в 5 раз до 5-6% от общей выработки электроэнергии в стране. А с развитием водородной энергетики возобновляемая энергетика имеет отличные перспективы для дальнейшего развития", — сообщил Жихарев. Додон предсказал Молдавии "энергетический геноцид" этой зимой

Эксперт пояснил, что до недавнего времени стоимость "зелёного" водорода была примерно в 3 раза выше "голубого", но в условиях рекордных цен на газ, а также с учётом резкого снижения стоимости возобновляемой электроэнергии "зелёный" водород сегодня стоит уже дешевле "голубого". В перспективе 10 лет, по его мнению, даже в случае падения цен на газ "зеленый" водород будет доступнее.

Правительство ранее в октябре утвердило 42 стратегические инициативы. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что перечень инициатив учитывает все современные тенденции и вызовы, на которые предстоит ответить России в предстоящие годы. Среди проектов, которые назвал премьер, часть должны обеспечить "технологический рывок", который связан, помимо прочего, с диверсификацией энергетической политики государства в пользу возобновляемых источников энергии.