МОСКВА, 15 окт — ПРАЙМ. Технология улавливания и хранения углекислого газа имеет перспективы стать крупной отраслью экономики, сопоставимой по величине с энергетикой, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков. Новак рассказал, как новые инициативы "озеленят" российскую энергетику

"Я упомянул эту технологию CCUS, технологию улавливания, закачки, хранения, использования углекислого газа. О ней сейчас говорят значительно меньше чем о технологиях производства и использования водорода. Но я хочу сказать, что если говорить о перспективе CCUS, то эта технология имеет хорошие перспективы стать такой новой крупной отраслью в мировой экономике, которая будет по своим объемам сопоставима с нефтяной отраслью", — рассказал Дюков в ходе своего выступления на Российской энергетической неделе.

Он пояснил, что только за счёт энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) невозможно добиться декарбонизации экономики. А вот использование технологий CCUS может стать способом решения этой задачи.

Так, глобальные выбросы СО2 составляют 35-40 миллиардов тонн в год. По оценкам компании, к 2050 году за счёт использования CCUS может утилизироваться 5-10 миллиардов тонн углекислого газа.

"Это серьезный объем, и я хочу сказать, что российский ТЭК, российские нефтяные и газовые компании хорошо спозиционированы, чтобы стать лидером на этом новом, масштабном, очень крупном рынке", — добавил он.

Российская энергетическая неделя проходит 13-15 октября в Москве. РИА Новости выступает информационным партнером форума.