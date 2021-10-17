ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 окт — ПРАЙМ. Западные государства допустиди просчет при переходе на возобновляемые источники энергии, они положились на ветрогенерацию, а несколько месяцев ветра не было, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обвинения в адрес России в росте цен на газ. Посол России прокомментировал возможность помощи Британии с газом

"Допустили ошибки. Они просчитались. Они надеялись на ветрогенерацию, а ветер кончился. Вот несколько месяцев не было ветра. Они надеялись на спотовый рынок, а спотовый рынок переехал туда, где дороже. И они же не могут себя признать, они же политики, их тогда прогонят. И тогда лучше кого-то демонизировать. Кого лучше демонизировать? Огромного восточного медведя, то бишь нас с вами", — заявил Песков журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия".