БРЮССЕЛЬ, 26 окт — ПРАЙМ. Евросоюзу будет недостаточно энергии из возобновляемых источников для достижения независимости в обеспечении себя энергоресурсами, атомная энергия все же будет нужна, заявил журналистам министр инфраструктуры председательствующей в Совете стран ЕС Словении Ерней Вртовец. МАГАТЭ ожидает роста использования атомной энергии к 2050 году

"Этот кризис — это последний сигнал о том, насколько важна "зелёная" трансформация… Если мы хотим достичь двух важных целей — климатической нейтральности и независимой Европы в сфере энергетики, это значит, нам нужно вкладывать все больше и больше государственных и частных денег в возобновляемые источники энергии и в новые технологии… К сожалению, возобновляемой энергии будет недостаточно, поэтому тут (нужны — ред.) новые технологии, особенно технологии в области атомной энергии", — сказал он перед началом внеочередного совета министров энергетики стран ЕС.

Ранее в Евросоюзе звучали скептические голоса относительно возможности продолжения использования АЭС, Германия, к примеру, планировала полностью отказаться от производства атомной энергии к концу 2022 года.

Сильный рост цен на газ, который подстегнул и серьёзное увеличение стоимости электроэнергии в Евросоюзе, показывает, что ЕС необходимо увеличивать использование энергии из возобновляемых источников и сокращать зависимость от ископаемого топлива, отмечала ранее в октябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она также говорила, что Евросоюзу необходимо продолжать использовать АЭС как стабильные источники энергии.