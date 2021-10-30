МОСКВА, 30 окт — ПРАЙМ. Запад субсидирует "зеленую" энергетику на Украине, чтобы заставить ее отказаться от российского газа, заявил секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев. Патрушев прокомментировал энергетические проблемы Европы

"Под маской заботы об окружающей среде, Запад намерено субсидирует появление ветряков и солнечных батарей на Украине, заставляя Киев отказываться от дешевого российского газа. В случае же "неожиданно холодной" зимы Брюссель уже заявил, что придет на помощь Украине посредством реверсивных поставок газа из Словакии. Нет сомнения, что это будет тот же российский газ, но по более высокой цене", — заявил секретарь Совбеза в интервью "Комсомольской правде" накануне открытия мировой конференции по климату СОР26 шотландском Глазго.

Патрушев коснулся и двойных стандартов в стратегии стремления к климатической нейтральности, от которых страдают различные страны.

"Добиваясь климатической нейтральности, Европа не просто переносит "грязное" производство за свои пределы, но еще и с введением так называемого "углеродного налога" планирует облагать продукцию такого производства платежами", — сказал секретарь Совбеза.

Он отметил также, что далеко не только о климате планеты думают и транснациональные корпорации. При расширении рынков сбыта "зеленых" технологий им требуется развитие производств в различных странах мира и увеличение добычи редких металлов, пояснил Патрушев.

"Задумайтесь, может быть одну из следующих конференций по климату и предотвращению глобального потепления провести в африканском или азиатском городе, где расположено "грязное" производство "чистых" технологий?" — отметил он.