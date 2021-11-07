МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Главными причинами энергетического кризиса в Европе являются обострение глобальной конкуренции за энергоносители, сокращение производства возобновляемой энергии, а также рекордно низкий уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах, однако в основе лежат ошибки в планировании европейскими странами своего энергоперехода, заявил в интервью РИА Новости глава Сбербанка, экс-глава Минэкономразвития Герман Греф. Греф оценил доступность жилья для россиян

Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а в начале октября превысила отметку в 1900 долларов, достигнув исторического рекорда. Все это повышает стоимость электричества для жителей Европейского союза.

"Причин энергетического кризиса в Европе несколько. Во-первых, в связи с высокими темпами восстановления мировой экономики обострилась глобальная конкуренция за энергоносители. Во-вторых, сократилось производство возобновляемой энергии, в первую очередь ветровыми электростанциями", — прокомментировал Греф.

Третьей причиной он считает рекордно низкий уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах и отсутствие дополнительных поставок, несмотря на дефицит. Так, Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ, при этом на момент начала сезона отбора хранилища были заполнены чуть более чем на 78%, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние 5 лет. Греф назвал важнейшие современные технологии

"Мы считаем, что текущий энергетический кризис в Европе — это не кризис возобновляемой электроэнергетики, а кризис планирования энергоперехода и газовый кризис. Здесь я соглашусь с президентом России, который указал на недостатки планирования европейского энергоперехода, отметив, что европейские регуляторы совершили ошибку, отказавшись от системы долгосрочных газовых контрактов. Ведь ранее более 90% газа европейца приобретали по долгосрочным контрактам, и это гарантировало им стабильность всех условий", — отметил Греф.

Он полагает, что нынешний ценовой бум на энергоносители и рост стоимости электроэнергии не меняют правил игры, однако выявленные системные проблемы нужно совместно решать. При этом глава Сбербанка допустил, что Еврокомиссия и национальные правительства пересмотрят приоритеты энергетической политики по итогам 2021 года.

"Однако уже сейчас очевидно, что декарбонизация российской экономики должна базироваться на формировании устойчивой корзины низкоуглеродных источников энергии, включая атомные и гидроэлектростанции, а также газовую генерацию, оснащенную системами улавливания и захоронения углекислого газа", — заключил Греф.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в понедельник в 11.00 мск.