МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. В третьем квартале 2021 года объем выбросов парниковых газов в Европе вырос из-за восстановления деловой активности. Самой грязной страной в Европе, по данным статистической службы Европейского Союза, оказалась Болгария.

По оценкам Евростата, выбросы составили 881 миллион тонн эквивалента CO2, что на 6% больше, чем в третьем квартале 2020 года. Отмечается, что рост объемов выбросов связан с возрождением деловой активности в прошлом году. На секторы электроснабжения и производства пришлось почти по четверти от общего объема выбросов, а на долю домохозяйств и отрасли сельского хозяйства — по 14%. Bloomberg рассказал о подготовке нефтетрейдеров к санкциям против России

Тем не менее, Евростат отметил, что по сравнению с третьим кварталом 2019 года уровень выбросов снизился на 10 миллионов тонн. Таким образом, несмотря на последствия экономического подъема, объем выбросов сохраняет тенденцию к снижению в рамках целевых показателей ЕС.

Самой "грязной" страной в Европе оказалась Болгария — объем ее выбросов увеличился на 22,7% по сравнению с предыдущим годом. За ней следуют Латвия и Греция — 16,2% и и 13,1% соответственно. При этом уровень выбросов в Словении, Люксембурге и Нидерландах снизился по сравнению с третьим кварталом 2020 года.