МАХАЧКАЛА, 10 апр — ПРАЙМ. Пять солнечных электростанций построят в Дагестане за пять лет, сообщает пресс-служба минэнерго Дагестана. Британцы требуют прекратить инвестиции в добычу нефти и газа

"В республике в течение трех лет должны появиться пять солнечных электростанций. Проекты обойдутся в общую сумму около 13,4 миллиарда рублей частных инвестиций. Инвесторами выступают компании ООО "Солар Системс", ГК "Хевел", ООО "ВиТок", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, новые энергообъекты будут возведены на территории городов Южно-Сухокумск, Кизляр, а также Дербентского, Ногайского и Карабудахкентского районов. Станции смогут обеспечить энергией порядка 250 тысяч человек, будут созданы 90 новых постоянных рабочих мест.

"Безусловно, внедрение альтернативной энергетики — это прогресс. Правительство поддерживает инициативы инвесторов в реализации проектов по повышению надежности электроснабжения региона. Некоторые компании уже выразили желание расширить географию объектов и построить в будущем еще несколько солнечных электростанций на территории Дагестана. Будем прорабатывать этот вопрос", — цитирует пресс-служба врио руководителя минэрго Дагестана Ризвана Мурадова.