МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Резкий отказ Европы от российских нефти и газа повлечет за собой ценовой шок в Европе, в результате чего регион может ускоренными темпами перейти на возобновляемую энергетику, заявил РИА Новости генеральный директор АКРА Михаил Сухов. Китайцев впечатлил переход немцев с газа на дрова

Россия занимает существенную часть энергетического рынка Европы. Как уточнил Сухов, к концу 2021 года российские поставки угля составляли 46% от общего объема импорта Европы, газа — 38%, нефти — 26%. "Полный и резкий отказ от поставок российских углеводородов в ЕС вызовет ценовой шок на внутреннем рынке ЕС и в экстремальном сценарии дефицит топлива, но приведет к переориентации на импорт нефти и газа из альтернативных стран, таких как США, Катар, Иран или Норвегия", — считает Сухов.

По ожиданиям агентства, период высоких, но волатильных цен на нефть и газ будет наблюдаться еще 1-2 года независимо от того, какое решение будет принято в Европе относительно российских углеводородов. "Если цены на нефть и газ длительно будут сохраняться на высоком уровне, доля возобновляемой энергетики может расти в ЕС даже быстрее, чем росла бы в условиях отсутствия геополитического кризиса", — добавил глава АКРА.

Он заметил также, что климатическая повестка в России продолжает сохраняться как в силу природных особенностей, так и в силу принятого регулирования, а также обязательств по Парижскому соглашению. Нефтегазовые компании в условиях экономического кризиса и планируемого сокращения расходов на экологию большое внимание будут уделять вопросам социальной ответственности бизнеса и сохранения занятости, полагает Сухов.

"В условиях сокращения доходов компаний высок риск того, что часть запланированных расходов на поддержание социальной инфраструктуры будет урезана", — считает собеседник агентства. По словам Сухова, порядка 2% общей численности работающего населения в России заняты на предприятиях по добыче углеводородов. Как правило, нефтегазовые компании являются держателями и спонсорами большей части социальной инфраструктуры регионов присутствия, в том числе моногородов, где проживает порядка 1,5 миллиона человек.

Страны Запада в ответ на спецоперацию России на Украине ввели ряд антироссийских санкций, среди которых отказ Евросоюза с августа 2022 года от импорта российского угля. Импорт нефти и газа из РФ пока ограничения ЕС не затрагивают, однако периодически европейские политики выступают с подобными призывами. Эмбарго на поставки российских энергоносителей уже ввели США.