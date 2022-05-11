МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) предложит более амбициозные цели в сфере "зеленой" энергетики и энергосбережения в рамках плана на 195 миллиардов евро, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на источники. Таким образом Европа хочет "покончить" зависимости от российских энергоресурсов. В Польше "опасаются" российской нефти

Согласно сообщению, ЕК хочет повысить свою цель по чистой энергии на 2030 год до 45% с текущих 40%. Такой шаг будет предложен 18 мая, когда ведомство выдвинет пакет для реализации своей стратегии RePowerEU.

Кроме того, будет предложено ограничить инвестиции в нефтяную инфраструктуру в краткосрочной перспективе. Это позволит гарантировать безопасность поставок нефти в страны, полностью зависящие от трубопроводных поставок из России. Еврокомиссия также наметит работу над планами на случай прекращения подачи в ЕС российского газа.