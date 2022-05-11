МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) предложит более амбициозные цели в сфере "зеленой" энергетики и энергосбережения в рамках плана на 195 миллиардов евро, сообщает агентство Блумберг, ссылаясь на источники. Таким образом Европа хочет "покончить" зависимости от российских энергоресурсов.
Согласно сообщению, ЕК хочет повысить свою цель по чистой энергии на 2030 год до 45% с текущих 40%. Такой шаг будет предложен 18 мая, когда ведомство выдвинет пакет для реализации своей стратегии RePowerEU.
Кроме того, будет предложено ограничить инвестиции в нефтяную инфраструктуру в краткосрочной перспективе. Это позволит гарантировать безопасность поставок нефти в страны, полностью зависящие от трубопроводных поставок из России. Еврокомиссия также наметит работу над планами на случай прекращения подачи в ЕС российского газа.