МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Австралия начала строительство, как утверждается, самой крупной ветряной электростанции в южном полушарии, сообщил в пятницу телеканал ABC. Операторы сообщили о замедлении закачки газа в немецкие хранилища

По его данным, стоимость проекта составит два миллиарда австралийских долларов (1,45 миллиарда долларов США). Предполагается, что энергия ветра с помощью 180 турбин будет обеспечивать электричеством около 700 тысяч жилищ в районе пастбищ штата Квинсленд.

Строительством станции занимается компания Acciona Energia в регионе Трэпрок, его планируется завершить в октябре 2024 года.

"Квинсленду крайне нужно больше ветряной энергии, особенно в пиковое вечернее время с пяти до семи", — пояснил ABC министр штата по энергетике Мик Де-Бренни. По его словам, сильные ветры на юге Квинсленда дополнят то, что штат получает от солнечной энергетики.