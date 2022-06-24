Шульгинов призвал исключить хаотичность из развития зеленой энергетики
Шульгинов заявил, что необходимо исключить хаотичность из плана по развитию зеленой энергетики
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Хаотичность и непродуманность в достижении "климатических целей" должны быть исключены из планов развития зеленой энергетики в отдельных странах. Об этом заявил глава Минэнерго России Николай Шульгинов.
"В развитии зелёной энергетики должна быть исключена хаотичность и непродуманность стратегии достижения климатических целей", — сообщил Шульгинов в ходе выступления на совещании министров энергетики стран ШОС в Ташкенте.
По словам министра, целенаправленная работа ШОС в энергетической сфере должна быть направлена на расширение новых форматов сотрудничества, в частности, в содействии обмену передовыми технологиями, создании возможности для взаимного инвестирования в развитие сектора возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с учётом национальных климатических особенностей, разработке новых подходов в области повышения энергоэффективности и энергосбережения.