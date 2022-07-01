МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. По данным ассоциации WindEurope, генерация электроэнергии из ветра в Евросоюзе в июне оказалась на минимальном уровне с начала 2022 года, она составила в среднем 11,23% от общего объема. Еврокомиссия и Молдавия обсудили синхронизацию энергорынков страны

На прошлой неделе показатель падал до отметки в 6,2%, сейчас в среднем она пока составляет 9,1%. Между тем, низкие показатели выработки ВЭС являются одним из факторов возобновившегося к началу этой недели роста цен на электроэнергию в Европе, отметили эксперты аналитической компании Rystad Energy. По словам аналитиков, ситуация может ухудшиться в первую неделю июля.