МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. "Системный оператор Единой энергетической системы " (СО ЕЭС) сообщил, что обеспечил ввод в работу второй очереди Аршанской солнечной электростанции в Калмыкии, которая является крупнейшим объектом солнечной генерации в ЕЭС России. Байден хочет ускорить выпуск солнечных батарей в США

"Системный оператор" обеспечил ввод в работу второй очереди Аршанской СЭС ("Фортум"). С её вводом мощность станции составила 115,6 МВт, сделав Аршанскую СЭС крупнейшим объектом солнечной генерации в ЕЭС России. Раньше "пальма первенства" принадлежала СЭС "Перово" мощностью 105,58 МВт в Крымской энергосистеме", — отмечали в СО ЕЭС, добавив, что на станции внедрена технология дистанционного управления как активной, так и реактивной мощностью генерирующего оборудования, установлены современные устройства релейной защиты и противоаварийной автоматики, а также системы сбора и передачи информации.

Отмечается, что с новым вводом доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в установленной мощности генерации энергосистемы Калмыкии достигла 96% (453,1 МВт).