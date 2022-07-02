Турецкая компания "Чалык Энерджи" построит в Туркмении солнечную и ветряную электростанцию
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Туркменистан договорился с турецкой компанией "Чалык Энерджи" о строительстве в Балканском велаяте (область на западе страны) солнечной и ветряной электростанции мощностью 10 МВт, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Соответствующее постановление, на заседании правительства по видеосвязи, подписал президент Сердар Бердымухамедов.
Документ разрешает Государственной электроэнергетической корпорации "Туркменэнерго" заключить с компанией "Чалык Энерджи" (Турецкая Республика) контракт на проектирование и строительство в Балканском велаяте многопрофильной солнечной и ветряной электростанции мощностью 10 МВт, а также закупку оборудования и материалов для прокладки ЛЭП до электростанции "Сердар".
Согласно документу, строительные работы начнутся в июле 2022 года и завершаться в январе 2024 года. Стоимость контракта не называется.
Ранее СМИ Туркмении сообщали, что в 2021 году Ашхабад получил кредит от Фонда развития Абу-Даби для строительства комбинированной гелиоветровой электростанции мощностью 10 МВт в Балканском велаяте. Электростанция предназначена для обеспечения электроэнергией нового села, строящегося в Центральных Каракумах у искусственного озера "Алтын асыр" (Золотой век).
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