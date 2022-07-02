МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Туркменистан договорился с турецкой компанией "Чалык Энерджи" о строительстве в Балканском велаяте (область на западе страны) солнечной и ветряной электростанции мощностью 10 МВт, сообщает в субботу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан". Турция назвала Россию своим главным поставщиком нефти

Соответствующее постановление, на заседании правительства по видеосвязи, подписал президент Сердар Бердымухамедов.

Документ разрешает Государственной электроэнергетической корпорации "Туркменэнерго" заключить с компанией "Чалык Энерджи" (Турецкая Республика) контракт на проектирование и строительство в Балканском велая­те многопрофильной солнечной и ветряной электростанции мощностью 10 МВт, а также закупку оборудования и материалов для прокладки ЛЭП до электростанции "Сердар".

Согласно документу, строительные работы начнутся в июле 2022 года и завершаться в январе 2024 года. Стоимость контракта не называется.

Ранее СМИ Туркмении сообщали, что в 2021 году Ашхабад получил кредит от Фонда развития Абу-Даби для строительства комбинированной гелиоветровой электростанции мощностью 10 МВт в Балканском велаяте. Электростанция предназначена для обеспечения электроэнергией нового села, строящегося в Центральных Каракумах у искусственного озера "Алтын асыр" (Золотой век).