МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Углеродное регулирование в России может привести к замедлению экономики, росту инфляции, безработицы и бедности, но отказ от зеленой повестки обойдется стране еще дороже, поскольку лишит ее конкурентоспособности на мировом рынке – такие выводы в докладе "Эффекты различных форм цены на углерод для сокращения выбросов парниковых газов и социально-экономического развития" обозначили эксперты-авторы исследования, с материалом ознакомилось РИА Новости. Правительство заявило о переходе к зеленой модели госзакупок

"Россия, как и многие другие страны, вынуждена включаться в реализацию климатического регулирования в непростых экономических условиях: рост цен, снижение доступности финансирования, а также в условиях ограниченного доступа к лучшим международным технологиям и оборудованию. Но отказаться от этой повестки сейчас означает потерю технологических заделов и конкурентоспособности продукции в будущем", — заявила РИА Новости первый вице-президент ЦСР Татьяна Радченко.

Она отметила, что углеродная повестка в том или ином виде уже реализуется в ведущих странах мира, несмотря на негативные эффекты, к которым она приводит. По состоянию на апрель 2022 года в мире уже насчитывалось 68 действующих механизмов обязательного углеродного ценообразования (углеродных налогов и систем торговли квотами на выбросы), и еще три были запланированы к запуску. Действующими механизмами охвачено около 23% глобальных выбросов парниковых газов. На 1 июня текущего года более трети мировых публичных компаний обозначили свои цели по снижению выбросов.

ЦЕНА УГЛЕРОДА

Эксперты в своем исследовании рассмотрели несколько вариантов углеродного регулирования, в частности: установление прямой платы за выбросы — так называемой цены на углерод, введение углеродного налога, который должны платить производители или потребители энергии, а также формирование добровольного углеродного рынка, который позволит компаниям компенсировать свои выбросы путем приобретения углеродных кредитов от реализации климатических проектов. Последний вариант сейчас реализуется в России — пилотным регионом для него стала Сахалинская область.

Авторы пришли к выводу, что углеродное регулирование приводит к снижению темпов роста ВВП. В докладе приводятся оценки ИНП РАН, по которым в России введение цены на углерод в размере 10 долларов за тонну СО2 в 2030 году с последующим ростом до 50 долларов за тонну к 2050 году вызовет снижение среднегодовых темпов роста ВВП на 1,5 процентного пункта. "Основной негативный эффект вызван масштабным сокращением дохода и инвестиций в углеводородной энергетике", – поясняют эксперты.

В документе отмечаются и другие негативные последствия углеродного регулирования для экономики: снижение инвестиций, рост безработицы, инфляции, что в конечном итоге может сопровождаться повышением уровня бедности. Последний эффект в России может быть сглажен благодаря госрегулированию цен на социально-значимые товары, но удорожание энергоносителей все равно косвенно увеличит расходы домохозяйств через общий уровень инфляции в стране.

"Так, в России, по оценкам ИНП РАН, установление цены на углерод на уровне 50 евро может привести к росту цен на тепловую энергию на 80%, а на электроэнергию — на 25 %", – говорится в докладе. Суммарная занятость в сфере добычи и переработки ископаемого топлива относительно невелика, поэтому влияние декарбонизации на этот показатель будет не очень значительным. "Однако для отдельных регионов и населенных пунктов проблема возможной безработицы и необходимости перераспределения рабочей силы будет крайне актуальна", — подчеркивают авторы.

НУЖНЫЙ ШАГ

Россия уже довольно давно является активным участником международных усилий по борьбе с изменением климата. И введение цены на углерод — важный шаг на этом пути, который при правильном структурировании в средне- и долгосрочной перспективе будет выгоден экономике, несмотря на негативные последствия на старте, уверена генеральный директор Центра международных и сравнительно-правовых исследований Екатерина Салугина-Сороковая, которая также участвовала в исследовании.

"Конкретная форма цены на углерод в России еще должна обсуждаться для достижения максимального баланса интересов всех участвующих сторон и учета всех особенностей каждой конкретной формы", — заявила она РИА Новости.

"Тем не менее, на примере других государств и образований, внедривших у себя углеродное ценообразование, будь то в форме углеродного налога или посредством системы торговли квотами, при всех тех расходах, которые объективно сопровождают любые изменения, уже сейчас очевидны те позитивные изменения, которые даже в краткосрочной перспективе могут сопровождать введение цены на углерод при ее правильном структурировании", — заявила эксперт.

Она уточнила, что речь идет как о появлении новых рабочих мест, так и об улучшении качества окружающей среды и качества жизни людей.