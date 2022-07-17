МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Польша в ближайшее время может столкнуться с проблемой доступности угля. Об этом заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. В Польше считают переход страны на евро смертельным для экономики

"Действительно, есть проблема на стыке нашей попытки построить систему, которая приведет к тому, что можно будет покупать уголь по этой фиксированной цене, и свободным рынком, который должен был бы адекватно отреагировать. Подобные проблемы из других частей страны тоже доходят до меня, что на угольных складах нет той воли к сотрудничеству, которую мы предполагали вначале", — отметил Моравецкий во время посещения Щецинского района.

По его словам, основная проблема заключается в общем недостатке угля на рынке из-за прекращения торговли энергоресурсом с Россией. Польские власти работают над налаживанием поставок из Колумбии, Индонезии и других стран. Однако в ближайшее время с доступностью угля у страны будет "много проблем".