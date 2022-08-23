МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Канадская топливная компания EverWind заключила меморандум со своим ключевым немецким партнером Uniper о поставке в Германию экологически чистого аммиака из "зеленого" водородного хаба в Пойнт Таппер, провинция Новая Шотландия. Об этом говорится в сообщении Uniper. Uniper запустит угольную ТЭС для обеспечения Германии электроэнергией зимой

Ожидается, что Пойнт Таппер, первое в Атлантической Канаде предприятие по производству и экспорту экологически чистого водорода и аммиака, начнет коммерческую эксплуатацию в начале 2025 года.

"Согласно Меморандуму о взаимопонимании, EverWind и Uniper намерены провести переговоры об обязательном соглашении о поставках 500 тысяч тонн экологически чистого аммиака в год", — сказано в релизе Uniper. Добавляется, что в будущем EverWind нарастит поставки до одного миллиона тонн аммиака в год.

Власти провинции надеются, что Новая Шотландия станет новым "зеленым" водородным хабом Канады. По словам премьер-министра Новой Шотландии Тима Хьюстона, проект EverWind поддерживает цели по декарбонизации и лидерству в области зеленой энергетики.

В Германии считают, что подписание меморандума является крайне важным событием для энергетики страны. "Это важный шаг не только для укрепления наших двусторонних экономических связей, но и для развития перспективного и устойчивого энергоснабжения", — приводит Uniper слова канцлера Германии Олафа Шольца.