МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. ВЭБ оценил потенциал российского рынка зеленых проектов в 300 миллиардов долларов до 2030 года. Об этом заявил заместитель председателя госкорпорации Даниил Алгульян на XVIII заседании совета Межбанковского объединения Шанхайской организации сотрудничества (МБО ШОС). Глава ВЭБа оценил работу системы передачи финсообщений Банка России

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) – постоянно действующая межправительственная международная организация, основанная лидерами Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана. В рамках объединения также действуют две неправительственные структуры: Деловой совет ШОС и Межбанковское объединение ШОС. МБО ШОС было создано для исполнения соглашения о межбанковском сотрудничестве в рамках ШОС. Участники МБО ШОС: Банк развития Казахстана, Государственный банк развития Китая, ВЭБ, государственный сберегательный банк "Амонатбанк" (Таджикистан), Национальный банк внешнеэкономической деятельности (Узбекистан), "РСК Банк" (Киргизия), Habib Bank Limited (Пакистан), Индийская инфраструктурная финансовая компания.

"Глобально мы оцениваем потенциал российского рынка зеленых проектов до 2030 года в размере 300 миллиардов долларов", — заявил Алгульян, имея в виду проекты в области зелёной инфраструктуры, городской экономики, "технологического перехода" российской промышленности, низкоуглеродной энергетики, а также создания новых зеленых отраслей.

По его словам, ВЭБ с "большим интересом" относится реализации "зеленых проектов" совместно с партнерами госкорпорации в рамках ШОС. "В настоящее время очевидно, что ШОС становится не только инструментом в сфере межгосударственной политики, но все больше и больше приобретает свое экономическое измерение", — отметил замглавы корпорации.

Он добавил, что сейчас, несмотря на "не самую простую ситуацию на российских финансовых рынках", ВЭБ разместил долгосрочные инструменты — зеленые облигации в размере 50 миллиардов рублей. И при этом размещении ВЭБ смог привлечь средства порядка 50 российских институциональных инвесторов, и это показывает, "что несмотря ни на какие, так сказать, динамические изменения ситуации интерес инвесторов к зеленым бондам, интерес инвесторов к ESG, он сохраняется", заключил Алгульян.