МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Организаторы ежегодной международной выставки по водороду H2 Meet 2022 в Южной Корее рассказали, что водород может стать надежной альтернативой для ряда стран на фоне резкого роста цен на энергоносители. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Презентация технологий водородного топлива.

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В H2 Meet 2022 с 31 августа по 3 сентября будут участвовать 240 компаний и различных организаций из 16 стран, включая Австралии, Канады, США, Великобритании, Франции, Нидерландов, Испании, Китая и другие. Выставка проходит ежегодно с 2020 года и включает в себя различные мероприятия в форматах сессий, семинаров, форумов, конференций.

"В последнее время <…> газ и нефть дорожают, и появляются страны, которые ищут альтернативы… Одним из надежных вариантов является водородная", — сказал глава организаторского комитета выставки и председатель Korea Industry Alliance Forum (KIAF) Чон Ман Ги.

Он отметил, что текущий кризис повысил осведомленность развитых стран о важности энергетической самообеспеченности. По словам организатора, необходимость обеспечения национальной энергетической безопасности повысила интерес к водороду. Так, по сравнению с 2021 годом масштаб мероприятия вырос на 56%.

Подчеркивается, что по итогам выставки будут заключены меморандумы о взаимопонимании между компаниями внутри страны, из-за границы и местными властями.