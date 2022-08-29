МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Сенаторы швейцарской комиссии по окружающей среде, землепользованию и энергетике (CEATE-E) предложили с 2024 года оснащать новостройки солнечными панелями для компенсации нехватки электроэнергии, говорится в заявлении на официальном сайте парламента. СМИ: датчане стали чаще использовать солнечные батареи из-за роста цен

"С 1 января 2024 года все новые здания должны быть оборудованы солнечными установками. Это требование не распространяется на заявки на получение разрешения на строительство, поданные до этой даты. Кроме того, кантоны должны иметь возможность предусматривать исключения при определенных условиях", — отмечается в документе.

По мнению сенаторов, это решение позволит значительно увеличить производство солнечной энергии без дополнительных вмешательств в ландшафт. Они подчеркнули, что в условиях возможной нехватки электроэнергии возрастает необходимость развивать альтернативные источники.

Уточняется, что сенат дополнительно рассмотрит предложения на осенней сессии 2022 года.

Цены на электроэнергию в 2023 году возрастут для швейцарских домохозяйств на 30%.

Риск дефицита электроэнергии считается одним из самых высоких в Швейцарии.

Ранее глава федеральной комиссии Швейцарии по электроэнергетике ElCom Вернер Люгинбюль призвал граждан запастись свечами и дровами из-за возможных перебоев в подаче электричества предстоящей зимой.

Швейцарские власти сообщали, что впервые могут ввести ограничения на потребление энергии в случае нехватки электричества или газа.