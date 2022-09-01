МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Выработка электроэнергии из ветра в Европе в августе снизилась до минимального показателя 2022 года, составив в общем объеме генерации только 10,08%, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. Эксперт рассказал о недостатках солнечных и ветровых станций

До этого худшим месяцем для ВЭС был июнь, в котором они заняли только 11,23% в европейском энергобалансе. Первенство же в 2022 году пока держится за февралем — 20,12%. В 2021 году в целом доля "ветряков" в общем объеме составляла 15%.

Тем не менее, летом ветрогенерация традиционно находится на минимуме. Поэтому ветер вряд ли можно назвать определяющим в росте цен на электроэнергию в ЕС, который в августе стал рекордным, как сообщила аналитическая компания Rystad. Главной причиной остаются высокие цены на газ, вызванные сниженными поставками российского "голубого топлива" и ограниченной возможностью использовать альтернативные газу источники энергии.