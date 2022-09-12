Патрушев: США предоставляют данные Киеву для обстрелов Запорожской АЭС
Патрушев заявил, что США предоставляют данные Киеву для обстрелов Запорожской АЭС
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КЕМЕРОВО, 12 сен — ПРАЙМ. Данные о расположении критически важных объектов Запорожской АЭС предоставляются Украине со стороны США, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.
"Серьезную угрозу радиационной безопасности представляют обстрелы украинскими националистами критических объектов Запорожской атомной электростанции из тяжелых орудий, поставляемых странами НАТО, целеуказание по которым осуществляется США", — сказал он.
"Последствия этих провокаций могут быть весьма катастрофическими не только для большинства населения Украины и России, но и Европы, а по своим масштабам могут превзойти трагедии, случившиеся на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме", — также предупредил секретарь Совбеза России.