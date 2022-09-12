КЕМЕРОВО, 12 сен — ПРАЙМ. Данные о расположении критически важных объектов Запорожской АЭС предоставляются Украине со стороны США, заявил в понедельник секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в рамках совещания по вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибирском федеральном округе. Глава МАГАТЭ выступил с предложением по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС

"Серьезную угрозу радиационной безопасности представляют обстрелы украинскими националистами критических объектов Запорожской атомной электростанции из тяжелых орудий, поставляемых странами НАТО, целеуказание по которым осуществляется США", — сказал он.

"Последствия этих провокаций могут быть весьма катастрофическими не только для большинства населения Украины и России, но и Европы, а по своим масштабам могут превзойти трагедии, случившиеся на атомных станциях в Чернобыле и Фукусиме", — также предупредил секретарь Совбеза России.