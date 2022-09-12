ВЕНА, 12 сен — ПРАЙМ. Восстановлена ​​вторая резервная линия электропередачи для обеспечения Запорожской АЭС, заявили в понедельник вечером в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). Глава МАГАТЭ выступил с предложением по созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС

"Восстановлена вторая резервная линия электропередачи к ЗАЭС, что позволяет оператору оставить одну линию в резерве, обеспечивая за счет второй станцию внешней электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и других жизненно важных защитных функций во время остановки", — говорится в заявлении на сайте агентства.

Несмотря на это, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что "ситуация с ядерной защитой и безопасностью на станции, расположенной в центре боевых действий, оставалась нестабильной".

По его словам, есть "срочная необходимость" в создании защитной зоны вокруг АЭС, стартовые консультации со сторонами уже начаты.