ЛОНДОН, 26 сен — ПРАЙМ. Британская компания Shell вышла из двух проектов ветровых электростанций, реализуемых на западе Ирландии оператором Simply Blue Group, через год после того, как приобрела доли в них, сообщает агентство Рейтер. Британский регулятор заявил о грозящем TikTok многомиллионном штрафе

Shell и Simply Blue в совместном заявлении в субботу указали, что уход Shell из проектов Western Star и Emerald является "портфельным решением", а Shell добавила, что ветровые электростанции остаются ключевой зоной роста в ее планах, цель которых заключается в сокращении выбросов парниковых газов и создании бизнеса возобновляемый энергетики.

Simply Blue отметила, что стремится к новому партнерству и остается "всецело приверженной" реализации этих двух проектов, находящихся у побережья графств Корк и Клэр. Их суммарная мощность составляет 2,65 гигаватт.

Мощность ветровых энергоустановок, которыми Shell в настоящее время управляет, создает или владеет в форме потенциальных проектов, включая 50%-ную долю с мощностью 5 гигаватт в проектах плавучих ветряных установок в Шотландии, превышает 13 гигаватт.

В 2021 году Shell договорилась приобрести в проектах Western Star и Emerald доли, равные 51%.