ВЕНА, 8 окт — ПРАЙМ. В ближайшее время глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Россию, а затем вернется на Украину по вопросу о создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС, соответствующее заявление опубликовано на сайте организации. Новые специалисты МАГАТЭ помогут запустить энергоблоки Запорожской АЭС

"Возобновление обстрелов, поражающих единственный источник внешней энергии станции, является в высшей степени безответственным. Запорожскую АЭС надо защищать", — отметил он.

"В ближайшее время я поеду в Российскую Федерацию, а затем вернусь на Украину, чтобы договориться о зоне ядерной безопасности и защиты вокруг станции. Это абсолютная и неотложная необходимость", — добавил глава агентства.