СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Запорожскую АЭС можно снова запустить в работу, для этого есть все возможности, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Резервные дизель-генераторы обеспечивают работу Запорожской АЭС

Ранее сообщалось, что украинские войска в результате обстрела повредили последнюю линию электропередач, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины. Станция перешла в автоматическом режиме на работу дизель-генераторов.

"Сейчас атомная станция переведена опять в аварийный режим. Последняя линия электропередач, которая связывала с правым берегом, с территориями, подконтрольными режиму Зеленского, перебита. Питание атомной станции сейчас возможно только за счет дизель-генераторов, а это экстраординарный вариант…У нас все возможно, чтобы атомную станцию восстановить и запустить ее в работу", — сказал Рогов в эфире "Соловьев live".