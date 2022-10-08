МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Запорожская АЭС", Росимуществу поручено назначить гендиректора предприятия, соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Машины начали движение по Крымскому мосту из Тамани

В среду президент России Владимир Путин подписал указ о том, что Запорожская АЭС переходит в собственность России, и указал правительству РФ обеспечить создание ФГУП "Запорожская АЭС" в целях обеспечения безопасности использования объектов атомной энергии ЗАЭС.

"Во исполнении Указа Президента Российской Федерации от 5 октября 2022 года… Создать федеральное государственное унитарное предприятие "Запорожская атомная электростанция" (город Москва) (далее — предприятие), основанное на праве хозяйственного ведения… Росимуществу: утвердить устав предприятия; назначить генерального директора предприятия; обеспечить формирование уставного фонда предприятия в размере 500 тысяч рублей", — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой российской компании АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", им сохранят зарплату и соцгарантии.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.