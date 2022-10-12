МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Доля возобновляемых источников энергии в энергобалансе РФ к 2050 году может составить 10% вместо ранее ожидавшихся 12,5%, заявил министр энергетики Николай Шульгинов, выступая на Российской энергетической неделе. Россия будет увеличивать экспорт угля с 2024 года, заявили в Минэнерго

По словам министра, к 2050 году доля газовой генерации в энергобалансе РФ должна составить 38%, около 25% придется на атомную генерацию, 20% составит гидрогенерация.

"Возможно, мы поменяем некоторую ранее озвученную долю ВИЭ. Раньше мы озвучивали 12,5%, сейчас, возможно, будет 10%", — сказал Шульгинов.

По итогам 2021 года доля выработки электроэнергии на основе ВИЭ в энергобалансе страны составила 0,5%. К 2035 году, согласно распоряжению правительства РФ, она должна достичь 6%.

Шульгинов также подчеркнул, что на сегодня энергобаланс России "один из лучших".

Российская энергетическая неделя проходит в Москве 12-14 октября. РИА Новости выступает информационным партнером форума.