ПЕКИН, 21 окт — ПРАЙМ. Китай в последние годы избавился от иностранных твердых отходов и вышел на первое место в мире по развитию и использованию возобновляемых источников энергии и по производству и продажам автомобилей на новых источниках энергии, заявил в пятницу замминистра экологии и окружающей среды КНР Чжай Цин. Лидеры Евросоюза призвали в срочном порядке ограничить цены на газ

"Риски загрязнения почвы эффективно контролируются и управляются, полностью запрещен ввоз иностранного мусора для достижения цели "нулевого импорта" твердых отходов", — заявил Чжай Цин на пресс-конференции в рамках проходящего в Пекине 20-го съезда Компартии Китая.

Он отметил, что за последние годы в стране стало больше голубого неба, чистой воды и чистой почвы, а чувство удовлетворения и безопасности людей в связи с улучшением экологической среды продолжило укрепляться.

"В 2021 году объем выбросов углекислого газа на единицу ВВП по всей стране снизился на 34,4% по сравнению с 2012 годом, доля угля в потреблении первичных энергоресурсов снизилась с 68,5% до 56%, Китай по масштабам развития и использования возобновляемых источников энергии, а также по производству и продажам автомобилей на новых источниках энергии занимаем первое место в мире", — добавил он. Регулятор предупредил о нехватке природного газа в США предстоящей зимой

Китай с 1 января 2021 года полностью прекратил импорт всех видов твердых отходов, были полностью запрещены ввоз, складирование и утилизация иностранных твердых отходов на территории Китая. Запрет был введен в соответствии с законом КНР о предотвращении и ликвидации загрязнения окружающей среды твердыми отходами, который был принят 29 апреля 2020 года на 17-м заседании ПК ВСНП и вступил в силу 1 сентября того же года. Нарушителей постановления ждет наказание вплоть до уголовной ответственности, а нелегально ввезенный в Китай иностранный мусор будет отправлен обратно.

Долгое время Китай был ведущим импортером мусора, в том числе из США, Европы, Австралии, однако с 2018 года постепенно стал ограничивать ввоз твердых отходов из других стран на переработку. По подсчетам ученых из американского Университета Джорджии, отказ Китая принимать мусор выльется в проблему, куда деть 111 миллионов тонн "лишнего" мусора к 2030 году.