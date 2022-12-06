МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Мировой энергетический кризис придал серьезный импульс развитию возобновляемых источников энергии (ВИЭ), и в ближайшие 5 лет мир намерен добавить столько же возобновляемой энергии, сколько и за последние 20 лет, прогнозирует Международное энергетическое агентств (МЭА). СМИ: Европа может зимой столкнуться с худшим энергокризисом

"Мировой энергетический кризис приводит к резкому увеличению количества мощностей на основе возобновляемой энергии, при этом общая мощность во всем мире почти удвоится в ближайшие пять лет, обогнав уголь в качестве крупнейшего источника выработки электроэнергии", — пишет МЭА в своем докладе Renewables 2022.

В частности, по прогнозу агентства, ожидается, что мощность возобновляемых источников энергии в мире вырастет на 2,4 тысячи ГВт в период с 2022 по 2027 год. При этом к началу 2025 года ВИЭ станет основным источником производства электроэнергии, на которые будет приходится более 90% от общей выработки.

"Возобновляемые источники энергии уже быстро развивались, но мировой энергетический кризис подтолкнул их к фазе еще более быстрого роста… В ближайшие пять лет мир намерен добавить столько же возобновляемой энергии, сколько и за предыдущие 20 лет", — приводятся в докладе слова главы МЭА Фатиха Бироля. МЭА заявило о негативном влиянии санкций на рынок топлива

Согласно докладу, объем ввода новых ВИЭ-мощностей в Европе в период 2022–2027 годов будет вдвое выше, чем в предыдущие пять лет, что, согласно МЭА, обусловлено сочетанием соображений энергетической безопасности и климатических амбиций.

Помимо Европы ускорение роста мощностей на основе возобновляемой энергии в следующие пять также будет происходить в Китае, США и Индии, которые активно ведут политику в этой области и проводят нормативные и рыночные реформы быстрее, чем планировалось ранее, для борьбы с энергетическим кризисом. Ожидается, что на Китай придется почти половина новых мировых ВИЭ-мощностей в 2022–2027 годах, отметили в МЭА.