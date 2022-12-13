МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Немецкая энергетическая компания RWE построит в Великобритании солнечную ферму мощностью до 600 МВт в рамках плана по расширению операций с возобновляемой энергией в стране, следует из заявления компании. СМИ: RWE требует от Газпрома возмещения ущерба за перебои с газом

"Наш проект в Великобритании, Tween Bridge Solar Farm, недавно заключил соглашение о предоставлении мощностей с National Grid (оператор единой британской энергосистемы Великобритании — прим. ред.). Это очередной важный шаг в развитии зеленой энергетики, цель которого — обеспечить тысячи домов и предприятий возобновляемой электроэнергией", — говорится в заявлении.

Из сообщения RWE следует, что солнечная ферма Tween Bridge Solar Farm сможет генерировать до 600 МВт мощности и может быть введена в эксплуатацию к 2029 году. Отмечается, что новый объект будет расположен рядом с существующей береговой ветряной электростанцией RWE Tween Bridge, поэтому прокладка дополнительных воздушных линий электропередач или другой сетевой инфраструктуры не потребуется.

Также в заявлении говорится, что на объекте, помимо солнечных электростанций, будут размещены аккумуляторные батареи, наземные ветряные электростанции и животноводческие фермы. В частности, планируется, что Tween Bridge Solar станет одной из крупнейших в Великобритании равнинных овцеводческих ферм. Также в сообщении компании была отмечена возможность создания на объекте пасеки.

"Солнечная энергия в сочетании с аккумуляторными батареями хорошо вписывается в портфель RWE в Великобритании, где мы уже производим 15% энергии, необходимой стране. Наша стратегия направлена на устойчивое развитие, и активное продвижение крупномасштабной солнечной энергетики будет частью этих амбиций", — сказала операционный директор RWE Renewables в Европе и Австралии Катя Вюншель (Katja Wünschel).

RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны.