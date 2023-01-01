МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Европейские компании продолжают закачивать в подземные хранилища газа (ПХГ) больше "голубого топлива", чем отбирать из них, в то время как объемы выработки электроэнергии на ветряных электростанциях в регионе (ВЭС) находятся у годовых максимумов, третий день превышая 30% в общем объеме, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe) и Европейской ассоциации ветровой энергетики Wind Europe. "Газпром" немного увеличил транзит газа через Украину

Газохранилища в Европе, по данным на утро 31 декабря, заполнены на 83,26%, что на 0,04 процентного пункта (п.п.) больше, чем в предыдущий день. Общий объем газа в ПХГ региона, как следует из данных Gas Infrastructure Europe, составляет около 90,5 миллиарда кубометров газа.

Европейские страны за прошедшую неделю переходили к нетто-отбору газа лишь на один день. Заполненность хранилищ с 25 декабря выросла на 0,28 п.п., что соответствует примерно 300 миллионам кубометров.

Переход к нетто-закачке газа связан с вернувшейся в Европу теплой погодой и возросшей выработкой электроэнергии из ветра. Данные Wind Europe свидетельствуют, что производство энергии ветряными электростанциями в субботу составило 33,4% в общем объеме — один из максимальных показателей за год.

Цены на газ на лондонской бирже ICE из-за высокого уровня заполненности ПХГ и теплой ветреной погоды перешли к снижению. Стоимость февральских фьючерсов по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF опустилась 30 декабря до минимума за 10 месяцев, завершив год на уровне 805 долларов за тысячу кубометров.