МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Россияне все чаще интересуются установкой солнечных батарей, но сложности с подключением охлаждают их интерес, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ). Российские АЭС произвели рекордный объем энергии в 2022 году

На сегодняшний день рынок микрогенерации (производство электроэнергии для собственных нужд в малых объемах) в России невелик. По данным ассоциации, ежегодные объемы рынка не превышают 50 МВт, на долю домохозяйств в этом объеме приходится около 25%. В декабре 2019 года был принят закон, позволяющий каждому россиянину устанавливать объекты микрогенерации (чаще всего солнечные панели) и продавать излишки электроэнергии в сеть. В марте 2021 года правительством принято постановление, уточняющее порядок работы с объектами микрогенерации.

"После принятия в 2021 году постановления правительства РФ… наблюдается рост заинтересованности среди населения, вместе с тем кризисные явления 2022 года и повышение платы за технологическое присоединение несколько охладили данный сектор", — пояснили в ассоциации.

По подсчетам АРВЭ, присоединение к сетям для домохозяйства со второй половины 2022 года подорожало до 45 тысяч рублей. Ранее объекты микрогенерации мощностью до 15 кВт можно было подключить к сетям, уплатив льготную госпошлину 550 рублей, с 1 июля 2022 года это было отменено. Сейчас технологическое присоединение стоит минимум 3 тысячи рублей за 1 кВт (с 1 июля 2024 года плата составит 5 тысяч рублей за 1 кВт), максимум – 10 тысяч рублей за 1 кВт, но может быть и выше, если регионы это согласуют с федеральным центром. Ветрогенерация в Европе держится у годовых максимумов

"По состоянию на 2022 год заключено около 200 договоров купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации общей мощностью более 2 МВт", — приводят данные в АРВЭ.

Среди основных сложностей по присоединению объектов микрогенерации к электросети эксперты также называют отсутствие единого регламентированного порядка техприсоединения и недопонимание населением алгоритма взаимодействия с сетевой компаний. В итоге это сказывается на увеличении сроков рассмотрения и согласования заявок на техприсоединение, вызывает трудности на этапе отправки полного комплекта пакета документов при оформлении заявки в личном кабинете.

И все же установка солнечных панелей с каждым годом становится все более и более популярной в силу постепенного роста тарифов на традиционную электроэнергию и удешевления электроэнергии, произведенной на основе возобновляемых источников энергии, поясняют в АРВЭ. Особенно это популярно для малого и среднего бизнеса, предприятия которого расположены в районах с хорошей инсоляцией, заключают эксперты ассоциации.