МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Компания Sun Cable, планировавшая проект стоимостью 21 миллиард долларов по поставкам электроэнергии солнечной генерации из Австралии в Азию, объявила о введении внешней администрации, говорится в пресс-релизе, опубликованном компанией. Стало известно, что охлаждает интерес россиян к солнечной энергии

В 2022 году Австралия и Сингапур заключили соглашение о строительстве инфраструктуры, которая позволит экспортировать электроэнергию, вырабатываемую на австралийских солнечных электростанциях, в Сингапур и Азию. Проект Sun Cable, предусматривающий строительство подводной линии электропередачи между Австралией и Сингапуром через акваторию Индонезии, должен был стать первой в мире межконтинентальной энергосистемой. Его стоимость оценивалась в 30 миллиардов австралийских долларов (21 миллиард долларов США). Строительство планировалось начать в 2024 году.

Как сказано в релизе компании, "процесс добровольного администрирования откроет путь к дополнительному капиталу для дальнейшего развития своего знакового проекта — Австралийско-Азиатского энергетического моста (AAPowerLink)".

"Несмотря на то, что были представлены предложения по финансированию, они не отвечали (потребностям проекта – ред.). Консенсуса относительно будущего направления и структуры финансирования компании достичь не удалось", — говорится в пресс-релизе Sun Cable.

По оценке channelnewsasia.com, коллапс компании Sun Cable привел к остановке проекта солнечной энергетики, его судьба висит на волоске.

Как сообщает австралийский телеканал ABC, компания "рухнула" из-за того, что у основных инвесторов Sun Cable были разногласия по поводу финансирования и направления деятельности компании. К ним относятся "значительные суммы наличных, которые тратила Sun Cable", и "неспособность проекта достичь поставленных целей, каковых требовало соглашение о венчурном финансировании".