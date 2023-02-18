МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Евросоюз может добиться независимости в сфере энергетики, лишь развивая возобновляемую энергию, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс на Мюнхенской конференции по безопасности, выступление транслировалось на ее сайте. Еврокомиссия допустила новый скачок цен на газ

"Мы ускоряем наш переход к возобновляемой энергии, потому что у нас в Европе нет альтернатив. Единственный суверенитет, который мы можем получить в энергетической сфере, это за счёт увеличения возобновляемой энергии", — сказал он.

Тиммерманс напомнил, что у ЕС "осталось очень мало газа, очень мало угля и нет нефти". "Для нас это вопрос выживания — делать это", — добавил он.

Евросоюз обязался стать климатически нейтральным регионом к середине текущего века, что потребует перестройки системы получения и потребления энергии, расширения использования возобновляемой энергии и значительных инвестиций.