КАИР, 25 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауне открыл крупнейшую в королевстве солнечную электростанцию, говорится в заявлении его канцелярии. Иордания и Саудовская Аравия объединят электросети к 2025 году

"Премьер-министр Бишар аль-Хасауне торжественно открыл в присутствии министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Султана бен Ахмада аль-Джабера солнечную электростанцию "Байнуна" около района Аль-Муаккар", — сообщила канцелярия иорданского премьера.

В заявлении отмечается, что "Байнуна" является крупнейшей солнечной электростанцией в Иордании, ее производственная мощность составит 200 МВт.

Строительство солнечной электростанции началось в 2018 году. В возведении принимала участие эмиратская государственная компания Masdar.