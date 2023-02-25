Премьер Иордании открыл крупнейшую в стране солнечную электростанцию
Премьер Иордании аль-Хасауне открыл крупнейшую в стране солнечную электростанцию "Байнуна"
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КАИР, 25 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Иордании Бишар аль-Хасауне открыл крупнейшую в королевстве солнечную электростанцию, говорится в заявлении его канцелярии.
"Премьер-министр Бишар аль-Хасауне торжественно открыл в присутствии министра промышленности и передовых технологий ОАЭ Султана бен Ахмада аль-Джабера солнечную электростанцию "Байнуна" около района Аль-Муаккар", — сообщила канцелярия иорданского премьера.
В заявлении отмечается, что "Байнуна" является крупнейшей солнечной электростанцией в Иордании, ее производственная мощность составит 200 МВт.
Строительство солнечной электростанции началось в 2018 году. В возведении принимала участие эмиратская государственная компания Masdar.