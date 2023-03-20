ПАРИЖ, 20 мар — ПРАЙМ. Нидерланды планируют построить крупнейший в мире завод по производству экологически чистого водорода в Северном море к северу от Фризских островов, сообщило правительство в понедельник. Нидерланды продолжают закупать российское топливо, заявил посол

"Нидерланды планируют запустить первое крупномасштабное производство водорода в море рядом с ветряной электростанцией к северу от Фризских островов", — говорится в заявлении.

Отмечается, что завод будет иметь возможности производить 500 мегаватт (МВт) "зеленого" водорода в год. Как ожидается, он начнет работу в 2031 году.

Данный проект знаменует собой первый случай, когда Нидерланды будут производить водород в море в больших масштабах.