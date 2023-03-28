"Росатом" запустит производство лопастей для ветроэлектростанций
"Росатом" сообщил о запуске первого в России производства лопастей для ветроэлектростанций
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МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. "Росатом" намерен запустить производство композитных лопастей для ветроэлектростанций в Ульяновской области, заявил во вторник гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на пленарном заседании форуме "Композиты без границ" в Москве.
"Мы вот с Алексеем Юрьевичем (А.Ю. Русских, губернатор Ульяновской области — ред.) вам объявляем, что создаем в Ульяновской области, нашем одном из любимых регионах присутствия, новое совместное производство ветролопастей", — сообщил Лихачев.
Он отметил, что производство полностью удовлетворяет спрос на российском рынке ветрогенерации.
Также лопасти активно продвигаются на экспорт.
Производство лопастей намечено локализовать на площадке закрывшегося в прошлом году в Ульяновске завода "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" по выпуску композитных лопастей для турбин ветрогенераторов (ВЭУ). "Завод закрылся, но компетенции остались, осталась площадка, остались хорошие кадры", — сказал Русских.