МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. "Росатом" намерен запустить производство композитных лопастей для ветроэлектростанций в Ульяновской области, заявил во вторник гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев на пленарном заседании форуме "Композиты без границ" в Москве. Россия вошла в четверку композитных лидеров

"Мы вот с Алексеем Юрьевичем (А.Ю. Русских, губернатор Ульяновской области — ред.) вам объявляем, что создаем в Ульяновской области, нашем одном из любимых регионах присутствия, новое совместное производство ветролопастей", — сообщил Лихачев.

Он отметил, что производство полностью удовлетворяет спрос на российском рынке ветрогенерации.

Также лопасти активно продвигаются на экспорт.

Производство лопастей намечено локализовать на площадке закрывшегося в прошлом году в Ульяновске завода "Вестас Мэньюфэкчуринг Рус" по выпуску композитных лопастей для турбин ветрогенераторов (ВЭУ). "Завод закрылся, но компетенции остались, осталась площадка, остались хорошие кадры", — сказал Русских.