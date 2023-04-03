МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Альтернативные источники энергии не способны в ближайшем будущем обеспечить поступательное развитие государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Reuters: США возражают против сокращения нефтедобычи странами ОПЕК+

"Безусловно, потому что неоднократно эксперты рассказывали, что для мировой энергетики важен определенный… уровень цен, который позволит и не сокращать инвестиции, не сокращать разведку новых запасов, поскольку сам по себе сектор этот очень инвестиционно емкий. И исходя из того, что в обозримой перспективе альтернативные источники энергии не способны обеспечить поступательное, стабильное развитие все стран, то… нужно приоритет отдавать именно этому сектору", — сказал он журналистам.

Ранее Минэнерго Саудовской Аравии заявило, что королевство в качестве превентивной меры для поддержания стабильности на рынке нефти снизит свое производство на 500 тысяч баррелей в сутки. Казахстан также решил уменьшить добычу на 78 тысяч баррелей в сутки. Эмиратское госагентство WAM со ссылкой на другие профильные ведомства пишет, что ОАЭ сократит добычу на 144 тысячи баррелей в сутки, Ирак — на 211 тысяч, Кувейт — на 128 тысяч, Оман — на 40 тысяч, Алжир — на 48 тысяч.

В воскресенье Россия решила продлить добровольное сокращение добычи нефти на 500 тысяч баррелей в сутки до конца 2023 года, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Ранее добровольное сокращение добычи было объявлено Россией только на март, но затем продлено до конца июня.