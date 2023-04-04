БРЮССЕЛЬ, 4 апр — ПРАЙМ. Евросоюз планирует поддержать переход украинской энергетической системы на возобновляемые ресурсы для достижения энергетической безопасности, заявил во вторник глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе заседания Энергетического совета ЕС-США на министерском уровне. В США рассказали о тревожной для Европы детали из-за Украины

"Мы хотим поддержать Украину в восстановлении систем зеленой энергетики, переходе на возобновляемые ресурсы и достижении энергобезопасности. Украина, Молдавия и страны на западе Балкан являются нашим приоритетом в этом вопросе", — сказал он.