В ЕС заявили о поддержке перехода Украины на зеленую энергетику
Боррель заявил, что ЕС поддержит переход Украины на зеленую энергетику
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БРЮССЕЛЬ, 4 апр — ПРАЙМ. Евросоюз планирует поддержать переход украинской энергетической системы на возобновляемые ресурсы для достижения энергетической безопасности, заявил во вторник глава евродипломатии Жозеп Боррель в ходе заседания Энергетического совета ЕС-США на министерском уровне.
"Мы хотим поддержать Украину в восстановлении систем зеленой энергетики, переходе на возобновляемые ресурсы и достижении энергобезопасности. Украина, Молдавия и страны на западе Балкан являются нашим приоритетом в этом вопросе", — сказал он.