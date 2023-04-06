МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Выработка ветровых электростанций (ВЭС) в Евросоюзе снижается пятый день подряд, показатель, который еще 1 апреля превышал 30% в общем объеме, 5 апреля опустился до 6,8%, следует из данных ассоциации Wind Europe. Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 512 долларов за тысячу кубов

Среднегодовой показатель составляет около 15%. Снижение ветрогенерации увеличивает спрос на газ, и европейские компании второй день отбирают голубое топливо из газохранилищ.

По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe), к утру 5 апреля уровень запасов в подземных хранилищах газа (ПХГ) снизился на 0,14 процентного пункта – до 55,59% (–0,07 п.п. в предыдущий день). Это примерно на 20 процентных пунктов выше среднего показателя на те же даты в 2018–2022 годах. Сейчас в хранилищах почти 60,8 миллиарда кубометров газа.

С 18 марта динамика запасов в европейских ПХГ колеблется, переходя то к нетто-закачке, то к нетто-отбору, что указывает на завершение отопительного периода в Европе. Часто конец зимнего сезона отсчитывают со дня достижения минимального уровня запасов газа в хранилищах. Годом ранее отопительный сезон в регионе также закончился в конце марта, хотя ПХГ ненадолго возвращались к отбору в начале апреля. "Это тупик": Европе озвучили три плохих для нее новости

В то же время биржевые цены на газ, как следует из данных лондонской биржи ICE, снижаются после роста до трехнедельных максимумов. Стоимость ближайших фьючерсов на газ по индексу крупнейшего в Европе хаба TTF после достижения в понедельник и вторник почти 580 долларов за тысячу кубометров в среду опускались до 500 долларов.

Между тем, поставки газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) ожидаются на уровне прошлых дней. Как сообщил "Газпром", компания подает газ через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" в объеме 41 миллиона кубометров на 6 апреля, на ГИС "Сохрановка" заявка отклонена.