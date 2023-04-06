МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Регулятор энергетического рынка РФ — "Совет рынка" — подвел итоги отбора проектов на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ) 2023 года, совокупно отобран 41 проект с началом поставки мощности в 2025-2029 годах, сообщила ассоциация. Евросоюз сообщил о серьезном достижении в "зеленой энергетике"

"Подведены итоги отбора проектов ВИЭ в 2023 году. Совокупно отобран 41 проект с началом поставки в 2025-2029 годах с общей суммой требуемой годовой выручки около 25 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.

В том числе было отобрано 17 объектов ветровой энергетики с общей выручкой 11,5 миллиарда рублей и солнечной энергетики – 24 объекта с выручкой 13,64 миллиарда рублей. А заявок, связанных с малыми ГЭС, на конкурс не поступило.

Суммарный заявленный плановый объём установленной мощности составил 1,825 ГВт: ВЭС – 738,5 МВт, СЭС – 1 086,5 МВт. "Совет рынка" добавляет, что победителем отбора ВЭС стал "Уралэнергосбыт", а СЭС — "Юнигрин Пауэр", "Солар Ритейл" и "Солар Ульяновск".

"Уралэнергосбыт", забравший весь объем проектов ВЭС, согласно ЕГРЮЛ, на 50% принадлежит "Фортуму" (российское подразделение финской Fortum). Все проекты ВЭС будут расположены в первой ценовой зоне энергорынка (европейская часть РФ и Урал), в частности в Татарстане, Самарской и Саратовской областях. Новые СЭС же будут расположены преимущественно в Забайкалье, Астраханской области, а также в Саратовской области и Бурятии.

В отношении отобранных проектов теперь будут заключены договоры, обеспечивающие инвесторам получение оплаты мощности в течение 15-летнего периода исходя из заявленных на отбор ценовых параметров.

"Итоги конкурса очень красноречиво подтверждают правильность решения о его проведении… Теперь же мы имеем дополнительный гарантированный спрос для российских производителей", — отметил председатель правления "Совета рынка" Максим Быстров.