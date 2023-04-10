МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Международные арбитражи рассматривают иски "Росатома" на общую сумму около 3 миллиардов евро из-за разрыва Финляндией контракта на АЭС "Ханхикиви-1", говорится в опубликованном в понедельник отчете группы "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует все гражданские активы российской атомной отрасли) по МСФО за 2022 год. В Госдуме одобрили увеличение вычетов по НДФЛ

"По состоянию на отчетную дату требования организаций группы на общую сумму около 3 миллиардов евро находятся на рассмотрении международных арбитражей", — говорится в отчете.

Также "Росатом" требует от проектной компании Fennovoima, в 2022 году в одностороннем порядке разорвавшей контракт на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, досрочно вернуть займ на 920,5 миллиона евро, говорится в отчете группы "Атомэнергопром".

"Дополнительно организации группы заявили требования о досрочном возврате займа, предоставленного Fennovoima Oy", — говорится в документе.

Согласно отчету, займ в размере 920,5 миллиона евро был выдан Fennovoima для финансирования строительства АЭС "Ханхикиви-1".

Кроме того, российская сторона требует компенсировать стоимость принадлежащих ей акций Fennovoima в связи с расторжением акционерного соглашения, указывается в отчете.

Проектная компания Fennovoima, 34% в которой принадлежали "Росатому", в начале мая 2022 года сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.

"Росатом" задействует международное право для решения спора по АЭС "Ханхикиви-1", контракт на строительство которой разорвала Финляндия, заявил летом 2022 года генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, комментируя ситуацию.

Международный совет по разрешению споров (Dispute Review Board, DRB) в декабре 2022 года отказал финской стороне в предъявлении финансовых претензий "Росатому" в ситуации с АЭС "Ханхикиви-1".