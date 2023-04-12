МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Доля ветровой и солнечной энергии в мировом энергобалансе в 2022 году выросла до рекордных 12%, сообщил аналитический центр в области энергетики Ember. МВФ предрек новый виток энергетического кризиса в Европе

"Ветер и солнце достигли рекордных 12% в мировом производстве электроэнергии в 2022 году… что выше 10% в 2021 году", — говорится в докладе. В более детальном разрезе производство солнечной энергии выросло на 24%, ветровой энергии — на 17%, отмечает организация.

Суммарно выработка всех экологически чистых источников электроэнергии (возобновляемые источники и атомная энергетика) достигла 39% в мировом производстве электроэнергии, что также является новым рекордом, говорится в сообщении.

Более чем 60 стран вырабатывают более 10% электроэнергии за счет ветра и солнца, приводит данные аналитический центр. В то же время в докладе отмечается, что выработка энергии из других чистых источников упала впервые с 2011 года из-за снижения атомного производства и уменьшения ввода в эксплуатацию новых АЭС и ГЭС.

В прошлом году выбросы в энергетическом секторе выросли на 1,3%, достигнув исторического максимума. Угольная выработка выросла на 1,1%. Поэтапное сокращение угольной энергетики, возможно, не началось в 2022 году, отмечают аналитики. Закрытие угольных станций в прошлом году было минимальным за семь лет, так как страны стремились сохранить резервные мощности.

Производство электроэнергии на газе в 2022 году снизилось второй раз за три года — из-за высоких цен на газ в мире, но снижение составило всего 0,2%.

Центр прогнозирует, что первое падение выработки энергии из ископаемого топлива произойдет в 2023 или 2024 году.