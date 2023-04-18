ТОКИО, 18 апр — ПРАЙМ. Государства "Большой семерки" планируют масштабное внедрение чистых видов энергии, с целью недопущения, чтобы "какая-либо страна использовала энергетический экспорт для геополитического принуждения", об этом сказано в совместном заявлении, принятом по итогам встречи министров иностранных дел стран G7. Страны G7 призвали Россию не ограничивать срок "зерновой сделки"

"Мы подтверждаем нашу решимость укреплять глобальное управление энергетикой и обеспечить ликвидность энергетических рынков такими путями, как увеличение использования чистой энергии для того, чтобы не дать какой-либо стране использовать экспорт энергии в качестве инструмента для геополитического принуждения", — сказано в документе.

"Большая семерка" повторила намерение достичь нулевых выбросов парниковых газов к 2025 году и остановить потери биоразнообразия к 2030 году.

"Мы признаем, что достижение энергетической безопасности и одновременное ускорение перехода к нет-нулевым выбросам парниковых газов к 2050 году и остановка и обращение вспять потери биоразнообразия к 2030 году является неотложной задачей. Для этого мы подтверждаем нашу решимость сокращать энергопотребление, продвигать энергоэффективность, развитие и внедрение чистой, безопасной и устойчивой энергетики, одновременно с этим снижая зависимость от ископаемого топлива для ускорения декарбонизации глобальных энергетических систем", — говорится в заявлении.

Встреча глав МИД стран G7 под председательством Японии прошла 16-18 апреля в японской Каруидзаве – знаменитом курорте в префектуре Нагано. Саммит лидеров G7 состоится в Хиросиме 19-21 мая.